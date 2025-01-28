Porsche установил уникальный рекорд Гиннесса с электрическим автомобилем

Сенсационное событие в мире автомобилестроения: спорткар Porsche Taycan GTS установил уникальный мировой рекорд Гиннесса. Автомобиль справился с самым продолжительным непрерывным дрифтом на льду среди электромобилей.

Фото Porsche Фото: Автоновости Дня

Пилотировал электрический Porsche Taycan GTS опытный инструктор Йенс Рихтер. В течение 46 минут он проехал 132 круга на ледяной трассе Porsche Arctic Center в Леви, Финляндия, преодолев протяженность 10 миль (16 километров).

«Тот факт, что Taycan GTS так хорошо управляем даже в экстремальных условиях, красноречиво свидетельствует о его превосходной подвеске и сбалансированных характеристиках», — поделился впечатлениями Йенс Рихтер.

Предыдущий рекорд составлял всего около 9 миль (14 километров), что делает достижение Taycan GTS еще более внушительным. Представители Porsche отметили, что новый титул в Книге рекордов Гиннеса подтверждает легкость автомобиля во время дрифта даже при полном приводе.

Ранее специалисты портала HotCars опубликовали рейтинг самых надежных подержанных моделей Porsche, включив в список десять автомобилей.

Автор: Алина Олешко