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Porsche установил уникальный рекорд Гиннесса с электрическим автомобилем

Porsche Taycan GTS устанавливает рекорд на льду: дрифт длиной 16 км. Инструктор Йенс Рихтер за 46 минут проехал 132 круга на ледовой трассе в Финляндии.
РедакцияР
Редакция
28.01.2025, 20:51·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Сенсационное событие в мире автомобилестроения: спорткар Porsche Taycan GTS установил уникальный мировой рекорд Гиннесса. Автомобиль справился с самым продолжительным непрерывным дрифтом на льду среди электромобилей.

Фото Porsche
Фото: Автоновости Дня

Пилотировал электрический Porsche Taycan GTS опытный инструктор Йенс Рихтер. В течение 46 минут он проехал 132 круга на ледяной трассе Porsche Arctic Center в Леви, Финляндия, преодолев протяженность 10 миль (16 километров).

«Тот факт, что Taycan GTS так хорошо управляем даже в экстремальных условиях, красноречиво свидетельствует о его превосходной подвеске и сбалансированных характеристиках», — поделился впечатлениями Йенс Рихтер.

Предыдущий рекорд составлял всего около 9 миль (14 километров), что делает достижение Taycan GTS еще более внушительным. Представители Porsche отметили, что новый титул в Книге рекордов Гиннеса подтверждает легкость автомобиля во время дрифта даже при полном приводе.

Ранее специалисты портала HotCars опубликовали рейтинг самых надежных подержанных моделей Porsche, включив в список десять автомобилей.

Автор: Алина Олешко

Источник

Porsche (78)

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