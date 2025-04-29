Электрический Hyundai Ioniq 6 доступен в аренду по цене 34 166 рублей в месяц.

Машина доступна для аренды на два года с лимитом в 5 000 км в год; за дополнительные 3 000 км в год взимается плата 21,60 фунтов стерлингов или 2365 рублей в месяц.

По информации от Hyundai, модель Ioniq 6 работает от 77,4 кВт*ч батареи, обеспечивающей запас хода до 545 км. Этот показатель является одним из лучших в своем классе, превосходя, к примеру, Tesla Model 3, которая может проехать около 402 км. Кроме того, корейский автомобиль может похвастаться быстрым временем зарядки — зарядка с 10% до 80% при максимальной скорости 220 кВт займет всего 17 минут, но для этого потребуется специальное зарядное устройство.

Интересно, что вышеуказанные условия аренды применимы к Hyundai Ioniq 6 в самой полной комплектации Ultimate, а не к базовой версии электромобиля, как можно было бы предположить.

Помимо 20-дюймовых колесных дисков, которые есть в стандартной версии, комплектация Ultimate включает два 12,3-дюймовых дисплея, светодиодные фары с матричной технологией, подогреваемые передние и задние сиденья, люк в крыше, проекционный экран и вентилируемые сиденья.

Недавно наш ресурс сообщал о возможности аренды автомобиля в России без внесения залога. В стране растет популярность услуг по аренде автомобилей. В прошлом квартале спрос на эти услуги вырос на четверть.