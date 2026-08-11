Элегантный и мощный: JAECOO J7 FL, обзор от CARS.RU

Когда встречаешь JAECOO J7, он не "кричит" на тебя хромированными элементами, но выделяется среди прочих. Обновлённая решетка радиатора в стиле «пчелиные соты» служит визитной карточкой модели, а стильные скрытые ручки с электроприводом и мощная светодиодная оптика создают неповторимый образ. Это большой кроссовер со строгим дизайном, фирменной системой полного привода ARDIS и максимально комфортным, технологичным салоном.

Габариты кузова: длина - 4600 мм, ширина - 1898 мм, высота - 1680 мм, колёсная база - 2672 мм, клиренс - 186 мм. Это классические размеры компактного SUV, номашина смотрится крупнее благодаря горизонтальным линиями широкой колее.

Салон и оснащение

В комплектации Престиж, полный привод, владелец JAECOO J7 получает:

18-дюймовые легкосплавные диски с резиной 235/55, заполняют арки без зазора и придают кузову собранный, монолитный вид

полностью светодиодную оптику - узкие дневные ходовые огни сверху и основной блок фар в бампере. Ночью это выглядит дорого и светит отлично

выдвижные дверные ручки. Эффектная деталь, которая работает надёжно даже зимой

электропривод крышки багажника с функцией открытия без рук: подходишь с покупками, ногу под бампер, дверь открылась сама. Угол открытия задней двери можно настроить индивидуально и сохранить в памяти автомобиля.

Мультимедиа и цифровые системы:

сенсорный дисплей 13,2 дюйма - главный центр управления всем, от климата до настроек полного привода

цифровая приборная панель - информативная, с несколькими режимами отображения

проекционный дисплей (HUD). Скорость, навигационные подсказки и предупреждения системы безопасности проецируются на лобовое стекло перед водителем

премиальная аудиосистема Sony с 8 динамиками. И это не просто наклейка - звук объёмный, с хорошим разделением частот

Кресла и климат:

передние сиденья отделаны натуральной кожей, с вентиляцией

водительское кресло с электрической регулировкой в 6 направлениях и электрической регулировкой поясничного упора

обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса и лобового стекла

складная спинка сидений второго ряда в соотношении 1/3–2/3

Технические характеристики

JAECOO J7 оснащён современным турбированным двигателем с рабочим объёмом 1,6 л, мощностью 186 л. с. и крутящим моментом 275 Нм. Двигатель работает в паре с роботизированной трансмиссией DCT7 с двумя сцеплениями. Мотор - проверенный агрегат концерна Chery. Двигатель достигает максимального крутящего момента в широком диапазоне оборотов от 2000 до 4000 в минуту, что обеспечивает отличные динамические характеристики. На практике это означает уверенный подхват уже с городских скоростей, не нужно крутить мотор до звона. Время разгона до 100 км/ч составляет 9 секунд, расход топлива - 10,8 л на 100 км. по заявлению производителя. Реально, в городском режиме, до 12 л.

Робот DCT7 в городе работает плавно при спокойной езде, но резкие смены газа с места он переваривает чуть задумчиво. Зато на трассе – отлично! Передачи щёлкают быстро, на обгонах лишнего времени не теряет.

В модели J7 установлена передовая система полного привода ARDIS (All Road Drive Intelligent System) , гарантирующая эффективное преодоление различных дорожных препятствий в любую погоду. Система полного привода дополнена функцией Torque-Vectoring, которая улучшает устойчивость на скользких поверхностях.

Семь режимов движения: Эко, Стандарт, Спорт, Снег, Грязь, Песок, Бездорожье, переключаются шайбой на центральной консоли. Эти настройки плюс премиальная LED-оптика и передовые технологии делают автомобиль идеальным для городских и внедорожных поездок.

На асфальте JAECOO J7 ведёт себя как переднеприводная машина, полный привод не создаёт лишних нагрузок на трансмиссию в сухую погоду. На мокрой дороге или снежной каше разница становится ощутимой сразу: автомобиль стоит ровнее, не стремится развернуться носом в кювет. На грунтовке с клиренсом 186 мм и семью режимами езды J7 проходит то, для чего кроссовер, в общем-то, и создан.





Безопасность и ассистенты

Кузов JAECOO J7 изготовлен из оцинкованной стали с усиленной конструкцией и умными зонами поглощения ударов. 6 подушек безопасности с функцией удержания давления после срабатывания обеспечивают дополнительную защиту.

Все комплектации Jaecoo J7 оснащены передовыми технологиями безопасности и умными ассистентами, вот основные:

Предупреждение о заднем перекрестном столкновении

Система помощи при движении в пробках

Адаптивный круиз-контроль

Система предупреждения офронтальном столкновении

Предупреждение о покидании полосы

Система предотвращения заднего перекрестного столкновения

Ассистент удержания в полосе

Отдельно стоит отметить камеры кругового обзора с функцией "прозрачного капота": система отрисовывает вид снизу автомобиля, что незаменимо при парковке у высоких бордюров или на каменистом бездорожье.

Покупаем JAECOO J7

Прочный и безопасный кузов, мощный тяговитый двигатель и отличная трансмиссия, полный привод и хорошая проходимость делаютего надёжным и удобным партнёром в ежедневных поездкахили захватывающих дальних путешествиях. Это честная, технически продуманная машина с реальным полным приводом, богатой комплектацией и сдержанным, нестареющим дизайном.