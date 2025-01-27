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Электрический Porsche 718 Cayman впервые замечен в шпионских фотоснимках

Электрический Porsche 718 Cayman: спортивный автомобиль следующего поколения с новым дизайном и технологиями. Раскрыты детали новинки, включая аэродинамику и структуру кузова. Следите за обновлениями!
РедакцияР
Редакция
27.01.2025, 14:11·2 мин
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Фото: autoexpress

Автомобиль Porsche следующего поколения 718 Cayman был замечен во время тестирования. Этот новый спортивный автомобиль, как и его "брат" Boxster, откажется от бензиновой силовой установки в пользу полностью электрической замены. Открытая модель автомобиля должна быть представлена позже в этом году или в начале 2026 года, а версия Cayman с жесткой крышей, вероятно, не за горами, поскольку этот прототип раскрывает множество деталей, соответствующих серийному производству.

Кузов, по-видимому, повторяет силуэт среднемоторного Cayman текущего поколения, характеризующийся слегка наклонной линией крыши и коротким капотом. Хотя маскировка затрудняет видимость, мы предполагаем, что линия окон будет более агрессивной, как и в случае текущей модели, в то время как такие элементы, как традиционные дверные ручки, останутся на месте вместо гладких выдвижных механизмов, увиденных на 911-й генерации 992.

Мы также видим небольшой впуск на боковой части, расположенный непосредственно за дверью, который, вероятно, будет направлять охлаждающий воздух к электрическому двигателю или батарейному блоку, установленным сзади. Вероятно, это будет расположено в передней части задних колес, что будет определять аэродинамику и помогать очищать поток воздуха вокруг заднего бампера.

Porsche сохранит характерную полосу заднего света на новом автомобиле, снабдив ее небольшим задним аэродинамическим устройством, которое, возможно, будет подвижным, как на всех предыдущих моделях Boxster и Cayman. Оно будет размещено под новым и намного более стройным полностью стеклянным задним стеклом, протянувшимся по всей длине задней части крыши.

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