Элбон: У Williams у меня будет шанс на борьбу за титул

После восьми гонок команда Williams занимает восьмое место в Кубке конструкторов с двумя набранными очками. Пилот команды, Алекс Элбон, убежден в перспективах и уверен, что через несколько сезонов сможет бороться за высшие награды в автоспорте.

«Когда в команду пришёл Джеймс Ваулз, прежде всего нужно было решить несколько краткосрочных задач, но сейчас мы занимаемся долгосрочными планами, и это отражено в моём контракте, - отметил Алекс Элбон. - Я уверен, что текущий сезон будет испытанием, но уже в следующем году мы сделаем значительный шаг вперёд. После изменений в регламенте увидим результаты нашей упорной работы».

Пилот поделился планами команды на будущее: «Наша следующая цель – стабильно зарабатывать очки. Я уверен, что мы начнём приближаться к этой цели уже в 2025 году. Затем нашим стремлением будет подниматься на подиум, а в конечном итоге - побеждать. Я верю, что в Williams у меня будет возможность бороться за титул, но осознаю, что на пути к успеху требуется время, и не жду мгновенных перемен в ближайшем будущем».