Главная Новости Александер Элбон Элбон: У Williams у меня будет шанс на борьбу за титул
Новости

Элбон: У Williams у меня будет шанс на борьбу за титул

После восьми гонок команда Williams занимает восьмое место в Кубке конструкторов с двумя набранными очками. Пилот команды, Алекс Элбон, убежден в перспективах и уверен, что через несколько сезонов сможет бороться за высшие награды в автоспорте.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.05.2024, 13:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

После восьми гонок команда Williams занимает восьмое место в Кубке конструкторов с двумя набранными очками. Пилот команды, Алекс Элбон, убежден в перспективах и уверен, что через несколько сезонов сможет бороться за высшие награды в автоспорте.

«Когда в команду пришёл Джеймс Ваулз, прежде всего нужно было решить несколько краткосрочных задач, но сейчас мы занимаемся долгосрочными планами, и это отражено в моём контракте, - отметил Алекс Элбон. - Я уверен, что текущий сезон будет испытанием, но уже в следующем году мы сделаем значительный шаг вперёд. После изменений в регламенте увидим результаты нашей упорной работы».

Пилот поделился планами команды на будущее: «Наша следующая цель – стабильно зарабатывать очки. Я уверен, что мы начнём приближаться к этой цели уже в 2025 году. Затем нашим стремлением будет подниматься на подиум, а в конечном итоге - побеждать. Я верю, что в Williams у меня будет возможность бороться за титул, но осознаю, что на пути к успеху требуется время, и не жду мгновенных перемен в ближайшем будущем».

Источник

Александер Элбон (34)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация