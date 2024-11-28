Элбон: Качество нашей машины превосходит наши достижения.

На пресс-конференции в Катаре гонщик команды Williams, Алекс Элбон, подчеркнул, что плохие результаты команды не отражают истинного потенциала болида. По его словам, команда сталкивается с рядом трудностей, которые мешают достичь успеха.

В последние гонки Williams попадала в аварии, что создавало проблемы для механиков и всего штата команды. Тем не менее, болиды позволяли бороться за очки на старте гонок.

Элбон отметил, что несмотря на сложности, в команде царит оптимистичное настроение, что является характерной чертой Williams. Гонщик подчеркнул, что болид обладает потенциалом, о чем свидетельствуют результаты в квалификациях на Гран При Мексики и Бразилии.

В этом сезоне Williams испытывает много трудностей, однако, по мнению гонщика, болид значительно лучше, чем показывают результаты. Элбон сравнил текущий сезон с предыдущим, когда команда смогла максимально использовать свои возможности и финишировала на 7-м месте в Кубке конструкторов.

Гонщик отметил, что в отличие от других команд, выпустивших несколько обновлений, Williams провел лишь одно масштабное обновление шасси в этом году. Элбон выразил надежду, что внесенные изменения на базе команды принесут результаты в будущем.

Алекс Элбон также поделился ожиданиями по поводу нового напарника в следующем сезоне - Карлоса Сайнса. Гонщик надеется на более активное взаимодействие с коллегой и интересные обсуждения после предстоящих тестов в Абу-Даби.

Элбон выразил уверенность, что опыт работы Сайнса в Ferrari поможет команде Williams выявить сильные и слабые стороны болида. Гонщик надеется на плодотворное сотрудничество и новый взгляд коллеги на работу команды.

В заключение, Алекс Элбон подчеркнул, что приход гонщика с опытом работы в Ferrari обогатит команду и позволит добиться новых высот в соревнованиях.