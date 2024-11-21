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Эльбон: У нас уже лучше подготовка к Гран-При в Лас-Вегасе

Год назад на улицах Лас-Вегаса гонщики из команды Williams продемонстрировали великолепные результаты в квалификации: Алекс Элбон стартовал с пятой позиции, а его тогдашний напарник Логан Сарджент – с шестой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.11.2024, 11:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Год назад на улицах Лас-Вегаса гонщики из команды Williams продемонстрировали великолепные результаты в квалификации: Алекс Элбон стартовал с пятой позиции, а его тогдашний напарник Логан Сарджент – с шестой. Хотя на гонке ни один из пилотов не смог попасть в зону очков, сейчас, накануне следующего этапа сезона, у Элбона оптимистичное настроение.

«Две недели назад команда работала очень усердно, и мы надеемся, что в оставшихся гонках сезона у нас будет лучшая возможность заработать очки именно здесь, в Лас-Вегасе. Однако, начало трех заключительных этапов сезона с этого Гран При делает задачу более сложной для всех», - отметил Алекс Элбон.

«На этой трассе мы должны показать хороший темп, но год назад нас тормозили проблемы с деградацией шин, в отличие от наших соперников. Более высокое давление в шинах способствует ускоренной деградации, что сказывается на нашей скорости», - пояснил гонщик.

«Мы тщательно проанализировали информацию, собранную в прошлом году, и теперь понимаем причины проблем. Мы готовы к этому уик-энду лучше, чем раньше, поэтому у меня оптимистичное настроение. В пятничные тренировки нам нужно будет уделить особое внимание темпу на длинных заездах, чтобы оценить наш уровень и убедиться, что мы избавились от прошлогодних сложностей», - подчеркнул Элбон.

Источник

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