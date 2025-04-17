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Команда Элбон: Необходимо было набрать очки на каждом этапе.

Алекс Элбон оценил ситуацию в чемпионате Formule 1 и поделился планами на гран-при в Джидде. Гонщик Williams уверен, что команда должна выступать стабильно и амбициозно на всех этапах.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.04.2025, 19:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщик Williams, Алекс Элбон, выступив на пресс-конференции в Саудовской Аравии, поделился своими мыслями по поводу текущего сезона. Пилот заявил, что с самого начала года чувствует себя уверенно за рулём машины FW47, и на всех гонках должен был бы заработать очки, за исключением Бахрейна, где ему не повезло.

Алекс Элбон отметил: «В средней группе команд сложилась интересная ситуация. Мы не ожидали, что Haas будет настолько сильным после Австралии. Команда проделала отличную работу над машиной, и это дало свои результаты».

Он также добавил: «Считаю, что в прошлое воскресенье нам не повезло из-за вмешательства автомобиля безопасности. У нас были хорошие шансы на очки, но конкуренция в чемпионате очень оживлённая, и результаты очень плотные. Мы выступаем достаточно стабильно».

Гонщик подчеркнул: «Наше отставание от лидеров постоянно одинаковое, в то время как другие команды середины пелотона показывают переменчивые результаты. Нам, наоборот, необходимо финишировать в топ-10 на всех этапах».

Элбон заключил: «Мы продолжаем работать над собой и надеемся опережать соперников. Мне приятно чувствовать себя уверенно за рулём FW47 с самого начала сезона, и я получаю больше удовольствия от гонок, чем раньше».

Он также отметил: «Небольшая ошибка в начале квалификации в Бахрейне повлияла на последующие события. На следующем этапе мы получим более мягкие шины, что может изменить ощущения на трассе. Джидда – это очень быстрая трасса, и будет интересно увидеть, как мы справимся с резиной С5».

Алекс Элбон подчеркнул: «Шины очень чувствительны к условиям, и важно поддерживать их в оптимальном состоянии. Когда мы это делаем, всегда попадаем в финальную часть квалификации».

Источник

Александер Элбон (91)Williams (181)

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