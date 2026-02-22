Главная Новости Red Bull Racing Элбон и Перес уверены в способностях Айзека Хаджара
Элбон и Перес уверены в способностях Айзека Хаджара

Айзек Хаджар стал новым напарником Макса Ферстаппена в Red Bull. Эксперты отмечают его упорство и перспективы в сезоне Формулы 1.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
22.02.2026, 19:02·2 мин
Фото: F1news.ru

Опытные пилоты, ранее сотрудничавшие с Red Bull, выразили уверенность в способностях Айзека Хаджара. В этом сезоне молодой француз будет выступать вместе с Максом Ферстаппеном, что становится серьёзным испытанием для любого гонщика.

В прошлом году Айзек Хаджар продемонстрировал высокий уровень, набрав очки на 11 этапах чемпионата, а в Зандфорте сумел подняться на подиум. Этот результат оказался неожиданностью для многих, однако специалисты отметили его ответственность, настойчивость и стремление к максимальным достижениям на трассе.

Тем не менее перед Хаджаром стоит немалый вызов — сравнить свою скорость с уровнем Ферстаппена до сих пор удавалось далеко не всем напарникам голландского пилота, представляющего Red Bull.

«Айзек — быстрый гонщик,» — делится мнением Алекс Элбон, который сейчас выступает за Williams. По его словам, масштабные изменения в регламенте чемпионата идут на пользу дебютанту: "В такой ситуации все начинают работать с нуля, и это преимущество для тех, кто хорошо адаптируется." Элбон отметил, что Хаджар уже чувствует себя комфортно за рулём RB22 и у него много времени, чтобы освоиться в новой обстановке. Алекс уверен: Хаджар сможет добиться заметных успехов.

Серхио Перес, имеющий за плечами длительный опыт в Red Bull Racing, также оценил перспективы француза. Напомним, мексиканский пилот на год покинул Формулу 1 по решению команды, но сейчас он представляет новую американскую команду Cadillac. Перес выразил уверенность, что изменения в регламенте позволяют Хаджару максимально раскрыть талант.

Серхио подчеркнул: «Если Айзек сможет на высоком уровне провести весь сезон, перед ним откроются отличные возможности для успешной карьеры в Формуле 1». По его мнению, напарничество с Максом Ферстаппеном в сильной команде Red Bull может стать важным этапом профессионального роста француза.

