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Эльбон: Нам было не легко, но мы смогли заработать очки

Гран При Японии: Эльбон и Сайнс оценили свои выступления. Руководитель Williams признал ошибки в работе команды. Реакция гонщиков на результаты гонки и планы на будущее.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.04.2025, 09:53·2 мин
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Фото: F1news.ru

Перед стартом Гран При Японии Алекс Элбон выразил надежду на сохранение позиции после старта, и его желание сбылось. Карлос Сайнс финишировал на 14-й позиции, однако глава Williams Джеймс Ваулз признал, что команда не справилась с квалификацией, что отразилось на результате испанского пилота.

Джеймс Ваулз, руководитель команды, отметил продвижение Алекса Элбона и его стабильный темп гонки. Он также отметил, что практически все гонщики финишировали в соответствии с результатами квалификации. Глава выразил надежду на улучшение результатов команды в следующих гонках после неудачного выступления в Японии.

Элбон занял 9-е место и прокомментировал, что команда экспериментировала с настройками машины весь уик-энд. Несмотря на сложные условия на трассе, гонщик счастлив заработанными очками, что свидетельствует о способности команды достигать результатов даже в условиях неидеальных настроек.

Карлос Сайнс, занявший 14-е место, отметил, что гонка была сложной из-за проблем в квалификации. Он выразил уверенность в неплохом темпе команды во время гонки, отметив, что получил много ценной информации для будущих улучшений. Пилот подчеркнул важность развития позитивных моментов и надеется на улучшение результатов на следующем этапе в Бахрейне.

Источник

Карлос Сайнс-младший (128)Джеймс Ваулз (37)Williams (173)Александер Элбон (86)

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