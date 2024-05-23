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Льюис Гамильтон: "Больше всего мне нравится третий сектор круга"

Гонщик Алекс Элбон выступает за команду Williams уже третий сезон подряд. Однако на протяжении двух предыдущих лет ему не удавалось показать выдающиеся результаты на гоночной трассе в Монако, ни в квалификации, ни в гонках.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.05.2024, 18:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщик Алекс Элбон выступает за команду Williams уже третий сезон подряд. Однако на протяжении двух предыдущих лет ему не удавалось показать выдающиеся результаты на гоночной трассе в Монако, ни в квалификации, ни в гонках. В текущем сезоне у гонщика пока нет очков, однако он надеется на улучшение своей позиции и считает, что на медленной городской трассе у него больше шансов.

Сам гонщик поделился своими ожиданиями: "Я настроен оптимистично, ведь поведение машины должно улучшиться на такой трассе. Мы заметили прогресс в поведении автомобиля в медленных поворотах, которые так много на монегаской трассе. Мне всегда нравится третий сектор этой трассы, он органично вписывается, и прохождение рядом с барьерами приносит невероятные ощущения".

Алекс подчеркнул важность квалификации в Монако, отметив, что именно в субботу важно проехать круг максимально успешно, чтобы иметь шансы в гонке в воскресенье. "Борьба в Монако начинается на квалификации. Здесь тебе нужно преодолеть не соперников, а самого себя. Весь риск зависит от того, насколько готов ты пойти на подвиг", - добавил гонщик.

Алекс Элбон поделился мнением о своем бывшем напарнике Максе Ферстаппене из Red Bull Racing. Он отметил: "Макс – это очень быстрый гонщик, у которого нет слабостей. Сложно найти у него уязвимые места, чтобы его обогнать. Это делает его очень серьезным соперником".

Источник

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