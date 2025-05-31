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Элбон: Барселона выявила уязвимости нашего автомобиля

Алекс Элбон 11-й, Карлос Сайнс 18-й: итоги квалификации Гран При Испании. Элбон - пошагово, Сайнс - проблема на пит-лейн.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.05.2025, 20:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Алекс Элбон не смог пробиться в финал квалификации всего на одну десятую секунды. В то же время, Карлос Сайнс покинул сессию уже на первом этапе из-за проблем на пит-лейне.

Алекс Элбон занял 11-ю строчку и прокомментировал свою производительность: «Очень плотные результаты, совсем немного не хватило мне для выхода в финал. Барселона показала слабые стороны нашего болида, но я считаю, что добился хорошего результата на этой сложной для нас трассе.»

Карлос Сайнс финишировал на 18-й позиции и прокомментировал свою ситуацию: «После вчерашних неудач мы внесли изменения, чтобы добиться лучшего результата. Но проблемы на пит-лейне из-за Alpine помешали мне закончить квалификацию на своей истинной позиции. Я потерял время, обгоняя несколько машин, и вынужденно завершил свою сессию раньше, чем планировалось.

Завтра я постараюсь максимально пробиться вперед и порадовать болельщиков. Будем надеяться на лучшее!»

Источник

Карлос Сайнс-младший (150)Александер Элбон (103)Williams (207)

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