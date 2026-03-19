В феврале экспорт японских автомобилей в Россию увеличился на 42%

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в феврале 2026 года вырос на 42%, а общий экспорт увеличился на 65,9% по сравнению с прошлым годом.
Демид Поршнев
19.03.2026, 16:11·1 мин
Экспорт автомобилей из Японии в Россию в феврале 2026 года значительно вырос, показав увеличение на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило агентство «Прайм», ссылаясь на результаты анализа данных японской таможенной службы, проведенного специалистами РИА Новости.

Помимо легковых автомобилей, отмечается рост экспорта мотоциклов и автозапчастей. В феврале 2026 года поставки мотоциклов из Японии в Россию увеличились на 9,9%, а автодеталей — на 12,7% в сравнении с февралем 2025 года. В целом объем японского экспорта в Россию за прошлый месяц вырос на 65,9%.

Ранее агентство «АВТОСТАТ», опираясь на данные АО «ППК»*, информировало о заметном увеличении доли Японии на рынке автомобилей с пробегом. В январе доля японского импорта составляла 52,5%, а уже в феврале этот показатель достиг 60,2%. Среди марок, лидирующих в этом сегменте, на первом месте остается Toyota, а самой популярной моделью стала Honda Freed.

Импорт (82)Параллельный импорт (66)Япония (8)Экспорт (25)

