Объем экспорта автомобилей из Китая в Россию уменьшается.

В июле текущего года в Российскую Федерацию поступили легковые автомобили на сумму 1,3 миллиарда долларов. По данным «Интерфакса», это на 4,7% меньше, чем в предыдущем месяце. С начала года и до конца июля общий объем поставок автомобилей составил 7,5 миллиарда долларов, что свидетельствует о увеличении на 32,8%.

По данным отчета, ситуация с поставками грузовых машин также вызывает определенную тревогу. По итогам июля общая стоимость ввезенных грузовиков составила 235,9 миллиона долларов, что на 21% меньше, чем в июне. За первые семь месяцев текущего года общая сумма ввоза грузовых автомобилей составила 1,5 миллиарда долларов, что на 26,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Небольшое снижение объема ввоза также замечено по запчастям и компонентам. Общий объем ввоза запчастей в июле составил 228,3 миллиона долларов, что на 2,5% меньше, чем предыдущем месяце. Однако за период с начала года до конца июля наблюдается положительная динамика – общий объем ввоза запчастей составил 1,4 миллиарда долларов, что на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно отметить, что ранее были представлены данные по экспорту китайских автомобилей за 2023 год, которые оказались весьма любопытными.