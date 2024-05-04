Эксперты издания "За рулем" выделили самые захватывающие автомобильные новинки в Китае

Одним из ключевых премьер, выделенных экспертами известного журнала "За Рулем", стал появившийся на свет седан под названием Mazda EZ-6. Этот автомобиль поразил своим стильным и элегантным дизайном, задача которого заменить устаревающую модель Mazda 6. Отличительной чертой новинки является динамичный силуэт, фирменная решетка радиатора и характерные фары Mazda, которые вносят свежий взгляд. Удивительно, что седан может превратиться в лифтбек, обещая более просторный багажник и повышенную практичность. Стоит отметить, что, несмотря на привычный бренд Mazda, EZ-6 имеет заметное сходство с Changan Shenlan ES03 как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам. Потенциальные покупатели смогут выбрать между электрическими и гибридными двигателями.

Фото: Carsweek.ru

Под суббрендом Chery был представлен Jaecoo J6, который также известен как iCar 03 - компактный кроссовер с хорошим потенциалом как на внутренних, так и на международных рынках. Несмотря на небольшие размеры, J6 удивляет просторным салоном и удобным багажником. Однако переход на электрическую трансмиссию может повлиять на его стоимость для покупателей.

Фото: Carsweek.ru

Компания Changan представила Nevo E07 - инновационную модель, смешивающую черты купе-кроссовера и лифтбека-пикапа. Благодаря дизайну с раздельной задней дверью, Nevo E07 обещает гибкость для перевозки грузов различных размеров. Автомобиль доступен как с задним, так и с полным приводом, обладает внушительной мощностью и значительным запасом хода, учитывая различные потребности и предпочтения водителей.

Фото: Carsweek.ru

На рынке электромобилей появилась новая модель от компании Xiaomi - SU7, которая позиционируется как прямой конкурент Porsche Taycan. Благодаря широким возможностям, включая мощные варианты с высокой скоростью разгона, SU7 нацелен на установление новых стандартов в сегменте электромобилей.

Фото: Carsweek.ru

Компания Great Wall продемонстрировала новый крупногабаритный восьмицилиндровый оппозитный двигатель для мотоциклов, обещающий повышенную производительность. Также стоит отметить, что ранее была представлена информация о самых популярных китайских автомобилях Geely в России, среди которых выделяются различные модели.