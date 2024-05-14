Специалисты обнаружили сходство дизайна между Changan CS75 Plus и «Москвич 8»

Китайская компания Changan представила новое поколение кроссовера CS75 Plus на официальных снимках. Интересно, что на фоне китайских тенденций позиционировать каждый рестайлинг как новое поколение, CS75 Plus переходит уже к четвертому циклу.

В дизайне автомобиля можно увидеть несколько сходств с российским кроссовером "Москвич 8". Это сходство, видимо, объясняется модным сегодня трендом на безрамочную решётку радиатора и головную оптику, которая гармонично вписывается в общий облик автомобиля. Решётка демонстрирует фирменный V-рисунок, а фары украшают эффектные горизонтальные диодные полосы. Задние фары также претерпели изменения, бампер был переработан, и выхлопные трубы теперь не видны.

Кроссовер стал крупнее благодаря изменениям в платформе. Колесная база увеличилась до 2,8 метра вместо прежних 2,71 метра. Длина автомобиля теперь достигает 4,77 метра (против 4,71), а ширина увеличилась до 1,91 метра с предыдущих 1,86.

Фото: Carsweek.ru

В модельном ряду Changan CS75 Plus представлены 1,5-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 188 и 192 л.с. Пока нет информации о доступных трансмиссиях для третьего поколения. У предыдущего поколения кроссовера была гибридная версия, и, скорее всего, гибридный вариант сохранится и в новом поколении. Даты официального представления обновлённого Changan CS75 Plus пока нет.

На российском рынке Changan CS75 Plus второго поколения доступен по цене 2,85 млн рублей. Это вариант с передним приводом, оснащенный 167-сильным турбомотором, работающим в паре с 6-ступенчатой АКПП.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о запуске производства автомобиля-трансформера Changan в Китае.