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Российский авторынок: мнения экспертов расходятся

Новый 2025 год: прогнозы для российского авторынка. Утильсбор, ставка ЦБ, автокредиты – какие вызовы ждут отрасль? Продажи автомобилей: эксперты делают прогнозы. Как изменится рынок в новом году? Отток на вторичку и психология покупателей. Автомобильные новинки: Kaiyi готовит кроссоверы для России.
РедакцияР
Редакция
30.12.2024, 15:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Новый 2025 год для российского авторынка не обещает быть лёгким. С начала января планируется повышение утильсбора. Кроме того, значительные сложности могут добавить высокая ставка Центрального Банка, дорогие автокредиты и нестабильный валютный курс.

Эксперты высказывают различные мнения относительно перспектив продаж автомобилей в стране.

Президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин не предвидит значительного роста авторынка в новом году. Специалист считает, что даже если объём продаж снизится на 5-10%, это можно будет рассматривать как хороший результат. Это будет составлять примерно 1,52-1,44 миллиона автомобилей.

Он утверждает, что резкого падения рынка не произойдет - складские запасы помогут поддерживать ситуацию в течение некоторого времени. Кроме того, будет заметно увеличение спроса на подержанные автомобили.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов, наоборот, прогнозирует рост продаж автомобилей. Его мнение основано на психологическом факторе: люди будут покупать автомобили, опасаясь дальнейшего увеличения цен. По мнению Хазанова, авторынок России возрастет на 5-10%, достигнув отметки в 1,64-1,71 миллиона машин.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал, что китайский производитель Kaiyi планирует выпустить две новых модели кроссоверов для российского рынка в 2025 году.

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