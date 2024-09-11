Эксперты делились с россиянами информацией о фактическом качестве китайских автомобилей

Эксперты агентства J.D. Power провели исследование качества современных китайских автомобилей, обнаружив важные тенденции. Согласно опросу 32 тыс. владельцев таких машин, уровень качества значительно улучшился за последнее время.

Качество автомобилей китайских марок измерялось по параметру PP100 (problems per 100), означающему количество заявленных проблем на 100 опрошенных. Результаты показали, что этот показатель снизился на 10 PP100, доведя общее качество к уровню других мировых брендов.

Согласно рейтингу, лучшей китайской маркой оказалась Chery с показателем в 203 РР100. Также «выше среднего» проявили себя Geely (204 PP100), GAC (206 PP100), Changan (207 PP100), Jetour (208 PP100) и Exeed (209 PP100). Например, у BMW результат составил 213 PP100, а у Audi — 215 PP100, что означает большее количество проблем у владельцев автомобилей этих брендов.

Среди представленных в России моделей наилучшими в испытаниях оказались кроссоверы Changan CS35 и Chery Tiggo 7 Plus. Учитывая различные факторы, такие как уровень комфорта, работа климат-контроля и эффективность электронных ассистентов, эти машины продемонстрировали отличные результаты.

Сергей Буров, руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL», высказал подробности о выявленных недостатках современных китайских автомобилей, предостерегая покупателей о возможных проблемах.