Лучшие концепт-кары, представленные на Auto China 2024

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Mazda EZ‐6

На международном автосалоне был анонсирован новый лифтбек под названием Mazda EZ-6. Однако выяснилось, что данный автомобиль по сути является моделью Changan Shenlan ES03. Предполагается, что автомобиль будет доступен в вариантах электромобиля и гибрида с двигателем мощностью 1.5 литра. Ожидается, что характеристики новинки будут сходны с Changan: мощность двигателя составит 218 или 258 лошадиных сил, запас хода до 600 километров для полностью электрической версии и более 1000 километров для гибридного варианта.

Volkswagen ID. Code

Компания Volkswagen представила концепт под названием ID. Code, который содержит в себе множество инновационных решений, включая замену зеркал камерами и использование активной внешней оптики. При более детальном рассмотрении этого концепта, можно увидеть, что в нем заложены начала радикальных изменений в дизайне автомобилей марки Volkswagen.

Фото: Carsweek.ru

Mercedes-Benz G580

На автомобильном салоне был представлен Mercedes-Benz G580 - полностью электрический внедорожник класса G с мощностью двигателя 587 лошадиных сил и запасом хода до 473 километров. Машина сохраняет свои внедорожные характеристики, такие как прочная рама и большой дорожный просвет.

Фото: Carsweek.ru

Smart #5

Представлен новый концепт-кар кроссовера Smart #5, обещающий внушительный запас хода до 550 километров. Планируется сохранение интерьера с инновационными элементами, включая светящееся "звездное небо" и множество дисплеев.

Фото: Carsweek.ru

Следует также отметить, что ранее на автомобильной выставке Auto China компания Nissan представила четыре инновационных концепт-кара.