Главная Новости Новинки Лучшие концепт-кары, представленные на Auto China 2024
Новости

Лучшие концепт-кары, представленные на Auto China 2024

Эксперты автомобильной отрасли поделились мнением по поводу новинок, анонсированных на выставке
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.06.2024, 10:22·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Содержание:

Mazda EZ‐6

На международном автосалоне был анонсирован новый лифтбек под названием Mazda EZ-6. Однако выяснилось, что данный автомобиль по сути является моделью Changan Shenlan ES03. Предполагается, что автомобиль будет доступен в вариантах электромобиля и гибрида с двигателем мощностью 1.5 литра. Ожидается, что характеристики новинки будут сходны с Changan: мощность двигателя составит 218 или 258 лошадиных сил, запас хода до 600 километров для полностью электрической версии и более 1000 километров для гибридного варианта.

Volkswagen ID. Code

Компания Volkswagen представила концепт под названием ID. Code, который содержит в себе множество инновационных решений, включая замену зеркал камерами и использование активной внешней оптики. При более детальном рассмотрении этого концепта, можно увидеть, что в нем заложены начала радикальных изменений в дизайне автомобилей марки Volkswagen.

Фото: Carsweek.ru

Mercedes-Benz G580

На автомобильном салоне был представлен Mercedes-Benz G580 - полностью электрический внедорожник класса G с мощностью двигателя 587 лошадиных сил и запасом хода до 473 километров. Машина сохраняет свои внедорожные характеристики, такие как прочная рама и большой дорожный просвет.

Фото: Carsweek.ru

Smart #5

Представлен новый концепт-кар кроссовера Smart #5, обещающий внушительный запас хода до 550 километров. Планируется сохранение интерьера с инновационными элементами, включая светящееся "звездное небо" и множество дисплеев.

Фото: Carsweek.ru

Следует также отметить, что ранее на автомобильной выставке Auto China компания Nissan представила четыре инновационных концепт-кара.

Источник

Новинки (240)Рейтинг (58)Релиз (18)Концепт новой модели (17)Концепт новинки (17)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация