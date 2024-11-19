Специалисты пояснили, как уменьшить шум от зимних шин

Один опытный мастер, который трудится в сфере шиномонтажа уже много лет, раскрыл секрет: шумность зимней резины можно уменьшить. Мало кто знает, но у шин есть индекс шума, который указывается на этикетке или в описании, часто в виде динамика с вертикальными полосками. Чем меньше эти полоски, тем тише будет шина. Кроме того, шины с асимметричным рисунком протектора считаются более тихими, но они могут быть дороже. Если возникают сложности с выбором, всегда можно проконсультироваться с продавцами, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант.

Если правильный выбор шин не помогает и шум от колес все равно беспокоит, есть возможность выполнить дополнительную шумоизоляцию колесных арок, дверей и нижней части кузова. Также важно регулярно проверять давление в шинах, поскольку низкое давление может привести к увеличению шума. Помните, что езда на не надлежаще накаченных шинах вредна по многим причинам. Кроме того, существует специальная прошивка для мультимедиа, которая способна снизить внешние шумы, хотя в настоящее время эта технология довольно редка и не всегда подходит для всех видов автомобилей.

Вывод

Избавиться от шума от зимней резины или значительно уменьшить его можно. Возможно, это потребует дополнительных затрат на более дорогие шины или на шумоизоляцию, однако в итоге в салоне будет намного тише.

Уточнения

Зимние шины – это автомобильные шины, созданные специально для использования в холодное время года, когда температура опускается ниже +7 °C.

Фото: CarsWeek.Ru.