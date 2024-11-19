Специалисты пояснили, как уменьшить шум от зимних шин

Один опытный мастер, который трудится в сфере шиномонтажа уже много лет, раскрыл секрет: шумность зимней резины можно уменьшить. Мало кто знает, но у шин есть индекс шума, который указывается на этикетке или в описании, часто в виде динамика с вертикальными полосками. Чем меньше эти полоски, тем тише будет шина. Кроме того, шины с асимметричным рисунком протектора считаются более тихими, но они могут быть дороже. Если возникают сложности с выбором, всегда можно проконсультироваться с продавцами, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант.
Если правильный выбор шин не помогает и шум от колес все равно беспокоит, есть возможность выполнить дополнительную шумоизоляцию колесных арок, дверей и нижней части кузова. Также важно регулярно проверять давление в шинах, поскольку низкое давление может привести к увеличению шума. Помните, что езда на не надлежаще накаченных шинах вредна по многим причинам. Кроме того, существует специальная прошивка для мультимедиа, которая способна снизить внешние шумы, хотя в настоящее время эта технология довольно редка и не всегда подходит для всех видов автомобилей.
ВыводИзбавиться от шума от зимней резины или значительно уменьшить его можно. Возможно, это потребует дополнительных затрат на более дорогие шины или на шумоизоляцию, однако в итоге в салоне будет намного тише.
Уточнения
Зимние шины – это автомобильные шины, созданные специально для использования в холодное время года, когда температура опускается ниже +7 °C.
Фото: CarsWeek.Ru.