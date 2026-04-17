Эксперты поделились прогнозами о будущем рынка автокредитования в 2026 году

Объем рынка автокредитования в России к 2026 году может превысить 1,8 трлн рублей, что на 5% больше показателя 2025 года. Такой прогноз агентству «АВТОСТАТ» предоставил старший вице-президент и руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин накануне форума «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», который состоится 22 апреля в Москве.

По оценкам эксперта, доля новых автомобилей, приобретаемых в кредит, достигнет не менее 63%. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 57,2%.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич также отмечает тенденцию к увеличению доли новых автомобилей, купленных в кредит, несмотря на продолжающийся рост их стоимости. При этом, по его словам, покупатели будут чаще выбирать автомобили из более доступного ценового сегмента. Активное продвижение программ рассрочки дилерами, по мнению эксперта, также окажет влияние на рост этого показателя. Костюкевич оценивает объем рынка автокредитов по итогам 2026 года в диапазоне от 1,4 до 1,6 трлн рублей.

Руководитель управления «Автокредитование» Т-Банка Кирилл Бакулин считает, что рынок кредитования новых автомобилей в ближайшие годы, вероятнее всего, будет находиться в стадии стагнации. Он подчеркивает, что динамика сектора во многом обусловлена наличием дотаций со стороны автопроизводителей. По его словам, несмотря на изменения в объеме таких субсидий, а также на корректировки ключевой ставки, резкого роста спроса пока не отмечается — увеличиваются лишь возможности покупки отдельных марок. В то же время сегмент автомобилей с пробегом сохраняет значительный потенциал для развития. Бакулин прогнозирует рост кредитования на рынке подержанных машин на 20–25% по сравнению с прошлым годом, в первую очередь благодаря возможному снижению ключевой ставки.

Старший аналитик Совкомбанка Андрей Крылов обращает внимание на ряд факторов, которые будут определять ситуацию на рынке автокредитования в 2026 году. Среди них — динамика ключевой ставки, уровень цен на автомобили, изменения в параметрах утильсбора, регулирование со стороны Банка России, а также стратегия производителей по сохранению или расширению программ субсидирования ставок.

