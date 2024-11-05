Что нельзя делать с автомобилем зимой: советы экспертов

Самая частая ошибка в зимний период - использовать кипяток для размораживания стекол, дверей и замков. Это действие крайне опасно, так как горячая вода может привести к трещинам на стекле. Безопаснее запустить автомобиль и направить поток теплого воздуха от печки на лобовое стекло. После того как лед немного растает, его можно аккуратно удалить скребком.

Поливание дверей кипятком может навредить лакокрасочному покрытию и уплотнителям, а в замке привести к его повреждению и более сильной проблеме с замерзанием на следующее утро. Размораживать двери можно, немного приложив усилия, избегая при этом излишнего давления, чтобы не поломать или не оторвать ручку. Также можно попытаться удалить лед, вставив пластиковую карточку в щель между кузовом и дверью. Чтобы предотвратить примерзание дверей, рекомендуется обработать уплотнители силиконовым спреем. Для размораживания замков лучше использовать специальное средство, которое можно приобрести в автомагазинах.

Фото: Carsweek.ru

Некоторые автолюбители также пытаются полить кипятком примерзшие тормозные колодки, но это следует делать только в крайнем случае. После этого необходимо обязательно высушить колодки, несколько раз нажав на педаль тормоза. Это поможет предотвратить проблемы с последующим примерзанием и коррозией на деталях. При правильном обслуживании тормозной системы идеально, чтобы колодки не примерзали. То же самое относится и к использованию ручного тормоза. На современных автомобилях ничего критичного не произойдет, если им не пользоваться в сильные морозы, за исключением некоторых старых моделей.

Оставлять автомобиль с практически пустым баком зимой крайне опасно, так как это может помешать запуску двигателя. Желательно, чтобы бак был всегда полным или, по крайней мере, наполовину заполненным. Владельцам дизельных автомобилей необходимо всегда проверять, что заправленное топливо зимнее. Уезжать на холодной машине вредно не только для двигателя, но и для коробки передач. В первые минуты езды лучше избегать высоких оборотов и больших скоростей. Длительное прогревание также нецелесообразно, обычно 10 минут вполне достаточно. Длительный прогрев вреден для окружающей среды, неэффективен с точки зрения топливозатрат. Кроме этого, соседи могут пожаловаться на шум и запах.

Если двигатель не запустился с первой попытки в мороз, можно сделать еще одну-две попытки, чтобы не повредить стартер. Если мотор не заводится, стоит проверить свечи. Если они залиты, их нужно просушить или заменить (если вы умеете делать это самостоятельно). Только после этого пробуйте снова запустить автомобиль. Это основные ошибки, которые нельзя допускать при эксплуатации автомобиля зимой. Соблюдение этих простых правил сделает поездки зимой более комфортными и безопасными.

Ранее мы делились советом по правильному прогреву автомобиля на "автомате" в холодное время года.