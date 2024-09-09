Россиянам раскрыли правду о контрактных двигателях для автомобилей

Автовладельцы, столкнувшиеся с необходимостью капитального ремонта двигателя, часто выбирают альтернативу – приобретение «контрактного» мотора. Однако, по мнению экспертов, ремонт силового агрегата с завода может оказаться более приемлемым решением, чем его замена.

По мнению специалистов, качество «контрактного» двигателя может серьезно разочаровать. Часто такие агрегаты имеют непредвиденные проблемы и далеки от идеала, что делает их неремонтопригодными. В поисках подходящего двигателя можно столкнуться с настоящими «сюрпризами».

Мнение экспертов поддерживает генеральный директор УК «К-Групп» Михаил Мартынов. По его мнению, чаще всего целесообразнее обращаться к ремонту заводского двигателя, чем прибегать к замене на «контрактный».

«Выбор между качественным ремонтом и заменой силового агрегата остается за владельцем. Приобретение «контрактного» двигателя часто связано с рисками – он может прослужить долгие годы, а может выйти из строя уже через короткое время. Особенно это актуально для автомобилей из Кореи, популярных на российском рынке. В 90% случаев, на мой взгляд, ремонт заводского двигателя предпочтительнее», — пояснил Мартынов.

Кроме всего прочего, важны и юридические аспекты при замене двигателя. Номер двигателя должен соответствовать данным в документах, иначе возникнут сложности при прохождении технического осмотра. Также стоит помнить, что «контрактные» моторы могут иметь сомнительное прошлое, что может стать проблемой для нового владельца автомобиля.

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