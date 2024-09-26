Эксперты рассказали россиянам удивительный факт о древней модели УАЗ

Около 2 миллионов рублей — именно столько, согласно данным маркетингового агентства НАПИ, потратит владелец внедорожника УАЗ «Хантер» в течение пяти лет. Эта сумма включает в себя все расходы на эксплуатацию, обслуживание и даже потерю стоимости автомобиля.

Исследователи учитывали условия Москвы и среднегодовой пробег в 20 тысяч километров. В общий расход входят стоимость страховки, покупка и замена шин, затраты на топливо, техническое обслуживание, ремонт, а также налоги и сборы.

Таким образом, владение УАЗ «Хантером» в версии «Экспедиция» (цена в настоящее время — 1 820 000 рублей) обойдется владельцу примерно в 19 рублей за каждый пройденный километр. За год на эксплуатацию такой машины придется потратить 383 406 рублей, а за пять лет — почти 1 917 032 рубля.

Интересно, что содержание трехдверной «Нивы» обходится дешевле. По тем же расчетам, владение этим автомобилем обойдется владельцу примерно в 1,35 миллиона рублей за пять лет.

Напомним, что в начале сентября Ульяновский автозавод начал прием заказов на УАЗ «Хантер» с новым двигателем, отвечающим экологическому стандарту «Евро-5». Цены пока не объявлены, но известно, что автомобили поступят к дилерам не раньше ноября текущего года.