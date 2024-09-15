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Главное преимущество китайских электромобилей в современных условиях

Китайские производители электромобилей укрепляют свое присутствие на мировом рынке, форсируя отход от привычных западных марок.
РедакцияР
Редакция
15.09.2024, 12:02·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Об этом информирует агентство РИА «Новости», ссылаясь на издание The Telegraph.

Эксперты подчеркивают, что с появлением Tesla и развитием местных брендов предпочтения покупателей в Китае сдвинулись в сторону отечественного производителя, ранее доминировавших иностранных марок.

Согласно информации издания, западные автоконцерны не ожидали такого развития событий и сталкиваются со сложностями, в частности, сокращают производство в Китае, понеся убытки. В то время как компании из Китая, вроде BYD, активно увеличивают объемы продаж и шагают на мировую арену.

Основным конкурентным преимуществом китайских производителей электромобилей, по мнению экспертов, стали доступные цены при высоком качестве продукции, что объясняется развитой производственной базой и государственной поддержкой.

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