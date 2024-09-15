Главное преимущество китайских электромобилей в современных условиях

Об этом информирует агентство РИА «Новости», ссылаясь на издание The Telegraph.

Эксперты подчеркивают, что с появлением Tesla и развитием местных брендов предпочтения покупателей в Китае сдвинулись в сторону отечественного производителя, ранее доминировавших иностранных марок.

Согласно информации издания, западные автоконцерны не ожидали такого развития событий и сталкиваются со сложностями, в частности, сокращают производство в Китае, понеся убытки. В то время как компании из Китая, вроде BYD, активно увеличивают объемы продаж и шагают на мировую арену.

Основным конкурентным преимуществом китайских производителей электромобилей, по мнению экспертов, стали доступные цены при высоком качестве продукции, что объясняется развитой производственной базой и государственной поддержкой.