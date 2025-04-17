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Киа готовится вернуться в Россию и цены на автомобили могут вырасти, предупреждают эксперты

Возвращение Kia на российский авторынок: трудности, конкуренция, новая стратегия. Эксперты оценивают перспективы и возможности южнокорейского бренда. Узнайте, какие вызовы ждут производителя автомобилей.
А
Антон Звонкий
17.04.2025, 16:13·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Дилеры и эксперты рассматривают возможность возвращения популярного южнокорейского бренда Kia на российский авторынок. Специалисты сходятся во мнении, что для возвращения на рынок РФ Kia столкнется с рядом сложностей.

В период отсутствия бренда китайские конкуренты успешно заполнили сегмент недорогих и премиум-автомобилей, укрепив свои позиции. Kia придется пересматривать логистику, решать юридические вопросы, заключать соглашения с дилерами и пересмотреть ценовую политику, чтобы конкурировать с китайскими аналогами.

Эксперты утверждают, что Kia не сможет поддерживать высокую стоимость автомобилей на уровне китайских производителей из-за разницы в ценах до 30% на некоторые модели. Тем не менее, качество сборки и технологические особенности корейских машин, а также возможность гарантийного обслуживания, могут привлечь дилеров и поклонников марки, вопреки завышенным ценам.

По новой стратегии на пять лет Kia планирует увеличить свою долю на мировом рынке на 4,5%. На данный момент Россия вновь включена в долгосрочные и среднесрочные планы компании, однако решение о возвращении в 2025 году зависит от геополитической обстановки, санкций и промышленной политики России.

Напомним, что ранее был опубликован рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России, представленный «Автостат».

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