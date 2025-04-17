Киа готовится вернуться в Россию и цены на автомобили могут вырасти, предупреждают эксперты

Дилеры и эксперты рассматривают возможность возвращения популярного южнокорейского бренда Kia на российский авторынок. Специалисты сходятся во мнении, что для возвращения на рынок РФ Kia столкнется с рядом сложностей.

В период отсутствия бренда китайские конкуренты успешно заполнили сегмент недорогих и премиум-автомобилей, укрепив свои позиции. Kia придется пересматривать логистику, решать юридические вопросы, заключать соглашения с дилерами и пересмотреть ценовую политику, чтобы конкурировать с китайскими аналогами.

Эксперты утверждают, что Kia не сможет поддерживать высокую стоимость автомобилей на уровне китайских производителей из-за разницы в ценах до 30% на некоторые модели. Тем не менее, качество сборки и технологические особенности корейских машин, а также возможность гарантийного обслуживания, могут привлечь дилеров и поклонников марки, вопреки завышенным ценам.

По новой стратегии на пять лет Kia планирует увеличить свою долю на мировом рынке на 4,5%. На данный момент Россия вновь включена в долгосрочные и среднесрочные планы компании, однако решение о возвращении в 2025 году зависит от геополитической обстановки, санкций и промышленной политики России.

Напомним, что ранее был опубликован рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России, представленный «Автостат».