Падение российского авторынка в 2025 году: что говорят эксперты.

Эксперты прогнозируют изменения на рынке новых легковых автомобилей. Заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев предполагает, что в текущем году будет удовлетворен спрос, в том числе и опережающий. Однако на следующий год ожидается значительный спад продаж – до 10% или даже 20%, согласно различным сценариям.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский отмечает, что высокая ставка Центробанка и индексация утильсбора будут тормозить спрос в первом полугодии 2025 года. Однако возможны изменения ситуации ко второму кварталу, и рынок может оживиться.

Директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов прогнозирует сложный год. Он утверждает, что первая половина будет недалеко от хорошей, а вторая - более динамичной. В целом же, рынок может сократиться на 10% от прошлогодних результатов, составив около 1,45 – 1,5 миллиона проданных автомобилей.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич подчеркивает динамичность рынка. Он считает, что сейчас сложно делать точные прогнозы на будущий год из-за быстро меняющейся ситуации. Эксперт указывает на трудности, с которыми столкнулся авторынок, включая высокие ставки по кредитам, рост цен и обвал рубля.

А вот какие изменения ждут покупателей новых автомобилей 2025 года – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».