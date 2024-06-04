Эксперты заявили о предстоящем лидерстве LADA Iskra на российском автомобильном рынке.

На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) компания АВТОВАЗ представит свою новую компактную модель под названием LADA Iskra, начало массового производства которой запланировано на 2025 год. Оценки экспертов, опрошенных агентством «АВТОСТАТ», касательно перспектив новинки на рынке автотранспорта в России вызывают интерес.

По мнению коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, возможно, LADA Iskra станет бестселлером благодаря современному дизайну, хорошей комплектации и доступной цене. Новая модель, считает Шапринский, пользуется спросом у молодежи как выбор первой машины, а также среди поклонников марки LADA в качестве городского автомобиля. Планируется, что доля Iskra в модельном ряду LADA составит не менее 25%, что может стать стимулом для увеличения доли бренда на российском авто-рынке.

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH, высказал мнение, что различные вариации кузова LADA Iskra будут востребованы среди российских потребителей, особенно учитывая ограничения на возможность покупки зарубежных конкурентов, таких как Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Renault Logan. По словам Житнухина, на российском рынке относительно небольшое количество универсалов, что делает LADA Iskra потенциальной заменой для моделей Ford Focus III, Skoda Octavia Combi и других зарубежных марок с данным типом кузова, по которым поступал параллельный импорт в последние годы. Российские покупатели, по мнению специалистов, оценят в Iskra такие характеристики, как вместительность, удобство в обслуживании, наличие дешевых запчастей, небольшой расход топлива и приспособленность к эксплуатации в условиях России.

Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто высказал свое мнение относительно ожидаемого влияния новой LADA Iskra на другие модели в линейке компании. По его словам, LADA Granta, оставаясь наиболее доступной маркой на рынке, вряд ли потеряет значительную долю рынка из-за появления Iskra. Однако для Vesta новая модель может стать сильным конкурентом, благодаря фактору новизны. Моржаретто также отметил, что сегодня все производимые АВТОВАЗом модели сконцентрированы преимущественно в одном классе - B/B+, что негативно сказывается на их конкуренции между собой.

Подробнее о моделях, которые могут составить конкуренцию для LADA Iskra на российском рынке, читайте в нашей специальной рубрике «Вопрос эксперту».