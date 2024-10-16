Эксперты проанализировали расходы на обслуживание отечественного пикапа

На российском авторынке продолжает популярность среди покупателей УАЗ «Пикап». Если раньше этот автомобиль конкурировал с представителями японских автопроизводителей, то сейчас его основные соперники - китайские бренды. Цена на отечественную модель начинается от 1,7 миллиона рублей. Специалисты агентства «АВТОСТАТ» провели расчеты затрат владельца УАЗ «Пикап» на протяжении периода эксплуатации.

УАЗ «Пикап» доступен только в версии с полным приводом, оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Согласно расчетам, за пять лет владение отечественным пикапом обойдется владельцу в 1 миллион 153 тысячи рублей. При условии, что автомобиль проедет 100 тысяч километров за указанный период, а владелец проживает и эксплуатирует машину в Москве и Подмосковье. Учитывались также возраст водителя (35 лет) и стаж за рулем (10 лет). Ежемесячные расходы составят 19,2 тысячи рублей, что приблизительно равно 11,5 рублям за каждый километр пробега.

Большая часть денежных средств, а именно 65%, будет направлена на топливо (745 тысяч рублей). 22% от общей суммы расходов пойдут на страхование автомобиля (161 тысяча – каско, 86 тысяч – ОСАГО). Еще 7% будут затрачены на техническое обслуживание (89 тысяч), 4% – на покупку зимних шин (46 тысяч), а 2% – на уплату транспортного налога (26 тысяч).

Детальное сравнение расходов по различным статьям с другими моделями автомобилей доступно по ссылке.