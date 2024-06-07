Как сделать автомобиль незаметным для инспекторов ДПС: советы экспертов

В южных регионах России, где летом отдыхает много людей, водители обращают внимание на увеличенное количество штрафов. По их мнению, инспекторы ДПС здесь чаще всего ищут поводы для оштрафовать водителей.

Портал njcar.ru предлагает рекомендации тем, кто планирует поездку к морю, о том, как избежать неприятных сюрпризов. Сначала следует устранить все возможные причины, по которым автомобиль могут остановить. Например, дополнительные световые устройства могут стать поводом для штрафа, также как и пластиковые дефлекторы на окнах.

Все эти изменения на автомобиле рассматриваются как «модификация конструкции автомобиля». Следовательно, подобные улучшения необходимо проверить и прописать. То же самое касается и аэродинамических обвесов, антисколов на крыше и других дополнительных элементов.

Эксперты советуют избавиться от всех лишних наружных деталей. Чем более стандартно выглядит машина, тем меньше вероятность привлечь внимание сотрудников Госавтоинспекции. Даже шторки на окнах и колеса с увеличенным вылетом могут привлечь внимание.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что водителю автономного грузовика 3-го уровня может стать скучно за рулем. Такой вывод был сделан главой компании «КамАЗ».