Эксперты назвали марки автомобилей, повысившие цены в сентябре

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обнаружили еще 6 марок, которые вслед за брендом Solaris, повысившим цены на две модели в начале осени, скорректировали стоимость автомобилей в сторону увеличения.

Бренд TENET увеличил цены на кроссоверы T4L и T7. Для T4L рост составил 2,1 – 2,2%, а для T7 — 1,6 – 1,8%. В обоих случаях автомобили подорожали на 50 тысяч рублей. На такую же сумму выросла стоимость кроссовера OMODA C5, что соответствует повышению на 1,7 – 2,1%.

Кроссовер Belgee X50+ в комплектациях Престиж и Оникс стал дороже на 20 тысяч рублей (+0,7%). Geely повысил цены на Cityray, Coolray, Okavango и EX5 EM-R. Гибридный EX5 EM-R прибавил 15 тысяч рублей (+0,4%), компактный Сoolray в версии Эксклюзив — 20 тысяч (+0,7%), городской Cityray — 30 тысяч (плюс 0,9 – 1,0%), а флагманский Okavango — 60 тысяч рублей (плюс 1,5 – 1,6%).

У марки JAECOO стоимость кроссовера J6 в исполнении Актив увеличилась на 30 тысяч рублей (+1,3%), а в версии Престиж — на 50 тысяч (+1,9%). Кроссовер JAECOO J7 подорожал на 60 тысяч рублей в трех комплектациях, кроме Актив. Повышение составило 1,8 – 2,0%. Цена кроссовера JAECOO J8 выросла на 41 – 46 тысяч рублей (+1,0%).

Бренд JELAND увеличил стоимость кроссовера J6 на 30 – 50 тысяч рублей (плюс 1,0 – 2,2%), за исключением исполнения Комфорт. Кроссовер J7, также кроме версии Комфорт, подорожал на 60 тысяч рублей, или на 1,8 – 2,0%.