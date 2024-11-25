Три японские марки автомобилей, которые владельцы не торопятся продавать: эксперты делятся списком.

Опрос, проведенный среди 750 тысяч автовладельцев, выявил три кроссовера, которые можно считать самыми надежными. Лидером списка оказалась японская модель Toyota Highlander.

Почти 20% владельцев этой популярной иномарки заявили, что не готовы расставаться со своим автомобилем.

Второе место занял еще один представитель японского автопрома - кроссовер Honda Pilot. Более 15% владельцев этой модели используют свой автомобиль более 20 лет, не испытывая необходимости менять его на новый, сообщает портал Naavtotrasse.ru.

На третьей строчке рейтинга оказался компактный паркетник Honda CR-V. 12% владельцев этой модели удовлетворены ее производительностью и комфортом, продолжая активное вождение CR-V уже более 20 лет.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что на российском авторынке скоро могут появиться официальные представители марок Galaxy, Polestar и Lotus.