Эксперты Моржаретто и Кадаков предсказали цену предстоящего минивэна Лада

В планах компании Lada появление совершенно нового минивэна. По информации газеты "Известия", концептуальную версию этого автомобиля могут представить уже в следующем году. Ожидается, что цена новинки будет составлять от 2,5 до 3 миллионов рублей.

Эксперт Игорь Моржаретто отмечает, что сложно делать долгосрочные прогнозы относительно стоимости автомобилей в настоящее время. Серийный выпуск нового минивэна запланирован на лучший случай на 2026 год, и за это время ситуация на рынке может сильно измениться. Сегодняшний примерный ценник на минивэн составил бы порядка 2,5 миллиона.



По словам Максима Кадакова, возможно, автомобиль будет оценен автовазовцами примерно как LADA Aura, около 3 миллионов. Предположительно, новый минивэн будет создан на базе "Весты", утверждает главред журнала "За рулём". Кроме того, ходовая часть автомобиля должна быть уникальной, учитывая специфику данного типа машин, рассчитанных на большую грузоподъемность.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов ранее заявил о выходе серийной версии минивэна в течение трех-четырех лет. Конкретные сроки производства автомобиля будут определены компанией в зависимости от рыночной ситуации. В случае значительного спроса на новинку, запуск производства может быть ускорен.

По мнению вице-президента "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, будущий минивэн под брендом Lada станет дополнением к серии "Ларгус" и сможет предложить конкуренцию китайским производителям, цены на чьи автомобили на данный момент значительно выше. Традиционно запуск новой продукции от "АвтоВАЗа" анонсируется за полгода, поэтому в ближайшее время можно ожидать новых подробностей о отечественном минивэне.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что в Тольятти было начато производство дорогих седанов Lada Aura. Цены на новинку тоже уже обнародованы: наименьшая цена начальной версии составила 2,6 миллиона. Самые топовые варианты автомобиля будут стоить более 3 миллионов.