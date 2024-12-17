Эксперты CarBuzz объявили победителя в номинации "Автомобиль года"

Автомобильный портал CarBuzz объявил победителя ежегодной награды "Автомобиль года". И на этот раз самым лучшим стал Toyota Camry 2025 года.

Это девятое поколение японского бестселлера с инновационной гибридной трансмиссией, что делает его одним из самых экономичных седанов. Потребление топлива составляет менее пяти литров на сто километров.

Эксперты выделили неповторимый дизайн, передовые технологии и разумную цену как основные преимущества Toyota Camry. Базовая модель обойдется покупателям менее чем в 30 000 долларов (примерно 3,09 миллиона рублей).

CarBuzz также отметил лучший электрокар - корейский Hyundai Ioniq 5 N. Уже в стандартной комплектации этот электрический кроссовер получает два двигателя и полный привод. Общая мощность автомобиля составляет 609 лошадиных сил.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в Индонезии был создан новый просторный и доступный внедорожник Toyota с тремя рядами сидений. В качестве платформы использовался коммерческий пикап компании.