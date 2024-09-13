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Эксперт «ЗР» определил самую долговечную модель Chery Tiggo 4.

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рекомендует выбирать Chery Tiggo 4 с 1,5-литровым двигателем и механической коробкой передач.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.09.2024, 09:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рекомендует выбирать Chery Tiggo 4 с 1,5-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Базовый мотор SQRE4G15B объемом 1,5 литра и мощностью 113 лошадиных сил отличается простотой конструкции, что гарантирует его надежность. Этот двигатель работает на бензине марки АИ-92. Ресурс ГРМ-цепи составляет 300 000 километров, а двигатель сам по себе часто превышает отметку в 400 000 км.

2-литровый двигатель мощностью 122 лошадиных сил менее долговечен. У него термостат имеет склонность к быстрому износу, что увеличивает риск перегрева. Также для этого кроссовера доступен наддувной двигатель SQRE4T15B объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил.

Атмосферные двигатели могут комплектоваться механической коробкой передач или вариатором. Чаще всего на российском рынке поддержанных автомобилей встречаются машины с вариатором. Заявленный ресурс данной трансмиссии - 250 000 километров, но на практике она изнашивается быстрее. Турбированный двигатель работает в паре с роботизированной коробкой передач. Такая трансмиссия прошла процесс модернизации.

К основным недостаткам кроссовера эксперт относит довольно хрупкое лакокрасочное покрытие и отсутствие гидроавтомата. Среди плюсов - доступная цена и надежные двигатели с длительным сроком службы.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в России был заснят абсолютно новый кроссовер Chery Tiggo 8L.

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