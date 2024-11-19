Эксперт издания "За рулем" оценил кроссовер, сопоставимый с Toyota RAV4 по размеру и стоимости 1,5 млн.

Кроссовер FAW Besturn X80(2017–2020) представляет собой автомобиль, который построен на модифицированной платформе Mazda 6. Этот внедорожник с передним приводом отличается отличной управляемостью и привлекательными внешними размерами, напоминающими Toyota RAV4. У него дорожный просвет составляет 19 см, а объем багажника равен 398 литрам.

Часть выпущенных кроссоверов была собрана в Калининграде. Сразу после появления на рынке дилеры начали предлагать обновленную версию. Особенности китайской модели, по мнению эксперта Сергея Зиновьева, включают доступную цену, надежное оборудование и хорошую защиту от коррозии. Среди недостатков автомобиля стоит отметить сложности с поиском запчастей, низкую популярность на вторичном рынке и частые жалобы владельцев на качество сборки.

На российском рынке кроссовер комплектовался 2-литровым двигателем мощностью 142 лошадиные силы, работающим на обычном бензине марки АИ-92. Заявленный ресурс двигателя составляет 300 тысяч километров, однако пока нет автомобилей с таким пробегом. До 200 тысяч километров мотор работает без серьезных проблем, а после этого отмечается увеличение расхода масла из-за износа поршневых колец и засорения клапана EGR.

6-ступенчатая механическая коробка передач встречается на рынке редко, и жалоб на нее практически не поступает. Гидротрансформатор раннего поколения крайне надежный, но не является самым быстрым. Однако у него не хватает защиты от перегрева из-за слабого заводского теплообменника.

Подвеска кроссовера достаточно жесткая и шумная, но при этом долговечная. Если избегать езды по плохим дорогам, она прослужит до 100-120 тысяч километров.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что в декабре 2024 года на российском авторынке появится новый лифтбек BESTUNE B70.