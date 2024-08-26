Обкатка современных автомобилей: мнение эксперта Шпикалова "Не стоит ждать ничего экстраординарного от обкатки"

Директор по сервису и запчастям автомобильной группы «Авилон» Алексей Шпикалов в беседе с «Российской газетой» поделился информацией о значимости обкатки для новых автомобилей.

У каждого автопроизводителя установлены свои индивидуальные требования к процессу обкатки. Специалисты рекомендуют обращаться к инструкции, чтобы понять, необходим ли этот этап для конкретного транспортного средства.

Большинство производителей автомобилей до сих пор советуют владельцам воздерживаться от резких маневров и перегрузок двигателя в первую тысячу километров пробега.

Хотя сегодня само по себе понятие обкатки уже не считается обязательным этапом, некоторые компании всё равно предлагают определенные рекомендации для этого процесса, которые стоит учитывать, подчеркнул Шпикалов.

Фото: Carsweek.ru

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