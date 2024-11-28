Эксперт опроверг главный страх российских владельцев Nissan на ближайшие годы

Владельцам автомобилей Nissan в России не стоит волноваться из-за нынешних сложностей, с которыми сталкивается японская компания. По словам автоэксперта Дмитрия Славнова, все необходимые запчасти будут доступны как обычно, поскольку их производят сторонние компании, а не завод-изготовитель автомобилей.

Дмитрий Славнов подчеркнул, что нет причин для беспокойства:

«Просто так, одномоментно, не закроется, не скажет: вот вы оставайтесь со своими машинами, делайте что хотите. Запчастей нет, ничего нет. Нет, такого не будет»

Ранее стало известно о финансовых проблемах, с которыми столкнулся японский автопроизводитель Nissan. После решения французской компании Renault продать свои акции и уменьшить долю в Nissan с 46% до 40%, у автоконцерна возникли трудности с финансированием. Один из топ-менеджеров Nissan не исключил возможности фатальных проблем, которые могут привести к прекращению существования компании уже через 12-14 месяцев без новых инвестиций.

Тем временем, на популярных российских сайтах объявлений по-прежнему можно найти новые кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения. Согласно данным середины ноября, цена на эти автомобили начиналась от 2 790 000 рублей.