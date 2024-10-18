Эксперт поделился с россиянами информацией о скрытых проблемах китайских автомобилей

Одна из актуальных проблем, с которой сталкиваются владельцы китайских автомобилей, связана с неудовлетворительной динамикой переключения передач. Специалисты обратили внимание на задержку при переключении на более низкую передачу в момент ускорения. Руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров подчеркнул, что это явление особенно заметно при резком ускорении.

«Ситуация обостряется в момент, когда водителю необходимо резко ускориться: он нажимает на педаль газа и обнаруживает, что передача ожидаемо не переключается вниз, а это говорит о том, что двигатель не надлежащим образом синхронизирован с коробкой передач, что увеличивает отклик на действия водителя», — пояснил Сергей Буров.

Эксперт отметил, что подобные сложности чаще всего возникают у машин с роботизированными коробками передач, в то время как более традиционные автоматические коробки, даже на китайских автомобилях, показывают себя более эффективно.

Согласно заявлениям Бурова, проблемы с двигателями проявляются все реже, и в большинстве случаев это связано с производственными дефектами, допущенными на стадии сборки.

"Если низкокачественный двигатель устанавливается на заводе, проблемы могут возникнуть немедленно или в течение короткого периода после начала эксплуатации», — подчеркнул Сергей Буров.

Еще одной распространенной проблемой, по мнению специалиста, является коррозия. Он отметил, что некоторые китайские производители до сих пор допускают нарушения в процессе нанесения краски и антикоррозийного грунта, что приводит к быстрой потере защитных свойств кузова автомобиля всего через несколько месяцев.

Помимо этого эксперт уточнил, что на отдельных моделях китайских автомобилей могут быть установлены ненадежные комплектующие, склонные к выходу из строя в самом начале эксплуатации. Обычно это касается элементов подвески, таких как амортизаторы, сайлентблоки, предназначенные для крепления подвижных частей к кузову, и подшипниковых узлов.

«Прежде чем приобрести автомобиль, рекомендуется внимательно изучить документы о качестве используемых комплектующих, а также прочитать отзывы других владельцев об интересующей модели техники», — посоветовал Сергей Буров.

Между тем в России наблюдается рост продаж подержанных китайских автомобилей. По данным «СберАвто», наиболее популярными брендами в этом сегменте в текущем году стали Geely, Haval и Lifan.