Эксперт сообщил, насколько вырастут цены на новые мотоциклы

В начале текущего года на рынке мототехники наблюдается стабильность цен, однако дилеры уже предлагают скидки на остатки моделей 2025 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил руководитель компании «С.МОТО» Сергей Фивейский.

По словам эксперта, ежегодно с наступлением мотосезона стоимость техники традиционно увеличивается, и, по его прогнозу, в 2026 году эта тенденция сохранится.

Сергей Фивейский обращает внимание на ряд факторов, которые могут повлиять на дальнейшее удорожание мототехники. В их числе — возможная девальвация рубля, которая способна спровоцировать заметный рост цен. Среди других причин — вероятное снижение ключевой ставки, что, по мнению Фивейского, приведет к увеличению спроса из-за притока средств с депозитов на рынок. Специалист прогнозирует, что к апрелю стоимость мототехники может вырасти на 10–30%, в зависимости от бренда.

Руководитель «С.МОТО» отмечает уверенные позиции китайских производителей, которые, как ожидается, сохранят свое лидерство в 2026 году во всех категориях — от мотоциклов и питбайков до скутеров, мопедов и квадроциклов. Поставки техники из Китая уже налажены, а некоторые бренды укрепили свои позиции как лидеры в сегментах малокубатурной техники и моделях объемом до 300 и 400 куб. см. Также отмечается интерес покупателей к более мощным питбайкам и мотоциклам с расширенной комплектацией, при этом их цена остается сопоставимой с базовыми моделями.

Сергей Фивейский подчеркивает, что на фоне сохраняющихся санкций возвращение японских, европейских и американских брендов на российский рынок в ближайшее время не ожидается. В то же время он допускает возможное появление или расширение присутствия индийских марок в России, однако значительного роста продаж у этих брендов в текущем году Фивейский не прогнозирует.