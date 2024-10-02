Как обнаружить и устранить причину спуска колеса, если проколов нет, - поделился эксперт.

Эксперт объяснил, почему шина автомобиля, не имеющая внешних повреждений, может начать спускать воздух. По мнению владельца шиномонтажной мастерской, в первую очередь, стоит обратить внимание на состояние диска. Литые диски, как отмечает специалист, более подвержены деформации по сравнению со штампованными. Даже незначительные повреждения геометрии диска могут привести к проблемам с давлением в шинах.

Еще одной причиной может быть наличие трещин. Такие повреждения могут появиться, если автомобиль наехал на острые предметы, такие как края асфальта или камни во время ремонта дороги. Кроме того, дефекты могут возникнуть внутри бескамерной части шины. Очень важно не допускать ситуации, когда водитель продолжает движение на спущенной шине на значительное расстояние, предупреждает njcar.ru.

Также к проблемам со спущенными колесами может привести некачественный шиномонтаж, а также ошибки при хранении шин и небрежная эксплуатация. Распределение давления, деформация резины проявятся в виде заметных вибраций на руле, дискомфорта во время движения, увеличенной нагрузки на подвеску и потери давления.

Кроме того, эксперты рекомендуют следить за состоянием ниппеля (золотника) - маленького клапана, который также подвержен износу со временем.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Россия заняла 11 место в рейтинге доступности автомобилей для населения.