Эксперт объяснил, какие перемены ждут рынок автолизинга

На деловом форуме автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», организованном агентством «АВТОСТАТ», была проведена специализированная сессия, посвященная актуальным вопросам лизинга. К партнерству на этой площадке присоединились агентство «Эксперт РА» и Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА).

В числе ключевых выступающих на сессии стал заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков. Он сделал акцент на проблемах, с которыми сталкивается рынок автомобильного лизинга в нынешних экономических условиях, а также поделился примерами нестандартных решений для повышения устойчивости бизнеса. В завершившемся 2025 году, по его словам, компания смогла укрепить свои позиции и заняла четвертую строчку в ранжировании компаний от «Эксперт РА», уступив лишь организациям, находящимся под государственным контролем. Этому способствовали стратегические перемены, развитие продуктовой линейки и адаптация к ожиданиям клиентов.

Антон Сапожков обратил внимание на два ключевых вызова, которые стоят перед транспортной отраслью в целом. Среди них — поиск новых инструментов финансирования и эффективное управление рисками, связанных с увеличением числа неплатежей среди клиентов. Эксперт отметил, что даже сегменты, считавшиеся ранее наиболее надежными, сегодня испытывают давление новых обстоятельств. В результате перед участниками рынка встает задача скоординировать работу всего механизма с учетом различных интересов.

Сейчас автомобильная отрасль находится в стадии глубокой структурной перестройки, которая охватывает сферы финансов, логистики и импорта. По данным компании «Балтийский лизинг», объем ввоза легковых автомобилей в 2025 году снизился на 31%. Помимо этого, на рынок оказывают влияние нововведения в расчетах утильсбора и изменение правил для таксомоторных услуг. Данные факторы стимулируют тенденцию к импортозамещению и изменяют структуру спроса в пользу отечественных производителей.

Говоря о ближайших перспективах, Антон Сапожков выразил ожидание постепенного понижения ключевой ставки и восстановления клиентского спроса в течение ближайших месяцев — при совпадении ряда важных условий. К таковым относятся реализация отложенного спроса, обновление автопарка и расширение охвата государственных программ поддержки. Прогноз компании свидетельствует: если внешние обстоятельства сложатся удачно, уже к 2027 году отрасль способна показать темпы роста на уровне 10 – 15%. Развитие национальных проектов и акцент на импортозамещение становятся драйверами для инвестиций, что дополнительно усиливает значимость лизинга в переоснащении отечественных транспортных, промышленных и аграрных секторов экономики.