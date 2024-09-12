Эксперт выявил важный недостаток китайских автомобилей, о котором мало кто знает

Китайские автопроизводители давно внедрили в свои автомобили передовое оборудование от известных брендов, однако проблема заключается в их правильной настройке. Об этом сообщил эксперт Юрий Урюков из ИЦ НТИ «Автонет» Московского политеха в беседе с изданием «Известия».

«Есть определенные трудности с завершающей настройкой и калибровкой различных моделей, произведенных китайскими автопроизводителями, особенно у представителей "второго эшелона". В результате через некоторое время некоторые системы китайских автомобилей могут начать функционировать неисправно. Это, как говорится, проблема», — пояснил Юрий Урюков.

Эксперт привел примеры автомобилей из Китая, которые имеют проблемы из-за недостаточной настройки: некоторые китайские гибриды и электромобили могут не распознавать определенные зарядные станции, требовать обновления ПО для подключения к источнику питания и принимать меньшую мощность тока, чем заявлено в технических характеристиках.

Ранее на портале «Автоновости дня» была опубликована информация о самых надежных и долговечных двигателях китайских автомобилей сегодня. Эксперт компании Expocar, Александр Ковалев, составил небольшой рейтинг наиболее надежных моторов в китайских машинах.