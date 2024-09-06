Россиянам были раскрыты реальные недостатки современных китайских автомобилей

Недавно руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров высказался о главных недостатках китайских автомобилей. Он отметил, что среди основных проблем таких машин — это невысокий ресурс и небольшая мощность турбомоторов. Специалист также указал на возможные задержки при переключении передач и ненадежную подвеску, требующую вмешательства уже на 30 тысячах километров пробега.

По словам Сергея Бурова, турбомоторы могут выйти из строя уже после 150-250 тысяч километров, в то время как атмосферные двигатели требуют ремонта лишь через 300-400 тысяч км. Он также отметил, что процедура ремонта или замены турбокомпрессора обходится довольно дорого.

Эксперт также подчеркнул, что мощность двигателей в некоторых китайских автомобилях не соответствует их массе и ожидаемой динамике переключения скоростей. Он добавил, что наибольшие проблемы с передачами возникают у машин с роботизированными трансмиссиями.

Сергей Буров отметил, что проблемы с подвеской сохраняются — у некоторых моделей нет подходящих для российских дорог подвесок, что может привести к поломке уже после 30-50 тысяч километров пробега.

Еще одним недостатком, выделенным экспертом, является плохая русификация интерфейсов мультимедийных систем китайских автомобилей. Особенно это актуально для новых моделей, только появившихся на российском рынке.

Ранее издание «Автоновости дня» сообщало о крайне низких продажах некоторых китайских автобрендов в России. Объемы продаж этих марок за несколько месяцев считаются крайне незначительными.