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Эксперт раскрыл россиянам основную правду о китайских моторах для автомобилей

Некоторые владельцы корейских и японских автомобилей предпочитают приобретать новые китайские двигатели вместо того, чтобы ремонтировать старые. Об этом рассказал технический специалист сервиса "Хонда Ровер Мини на Профсоюзной" Максим Затимов.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
22.08.2024, 19:01·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Некоторые владельцы корейских и японских автомобилей предпочитают приобретать новые китайские двигатели вместо того, чтобы ремонтировать старые. Об этом рассказал технический специалист сервиса "Хонда Ровер Мини на Профсоюзной" Максим Затимов.

Основная причина, побуждающая автовладельцев к выбору китайских двигателей, - цена. По мнению эксперта, новые агрегаты из Китая устанавливаются на место старых без проблем, и при этом стоят в два раза дешевле, чем ремонт старого двигателя.

Максим Затимов отметил, что китайские двигатели поставляются массово из ОАЭ через Белоруссию и продаются практически без гарантии, либо с минимальной гарантией, охватывающей лишь первый запуск.

"Запустился после установки — хорошо. Двигатель ужасного качества, сырье, которое не пригодно. Поршни быстро изнашиваются, иногда даже на первых 20 000 км. Кольца поршней ломаются, вкладыши прогорают, рекомендуется сразу менять клапаны. В общем, качество ужасное", - прокомментировал Максим Затимов.

Вместо риска, связанного с покупкой китайского двигателя, специалист советует водителям быть честными с собой и понимать, что замена двигателя - это серьезная и дорогая операция, требующая использования качественных деталей и обращения к опытному мастеру. По его мнению, попытка сэкономить деньги может привести к дополнительным расходам, которые уже не удастся компенсировать.

Ранее была названа деталь автомобиля, отсутствие замены которой может привести к серьезным проблемам с двигателем. Об этом рассказал Павел Константинов, директор департамента механического ремонта в автомобильной группе "Авилон".

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