Эксперт раскрыл россиянам основную правду о китайских моторах для автомобилей

Некоторые владельцы корейских и японских автомобилей предпочитают приобретать новые китайские двигатели вместо того, чтобы ремонтировать старые. Об этом рассказал технический специалист сервиса "Хонда Ровер Мини на Профсоюзной" Максим Затимов.

Основная причина, побуждающая автовладельцев к выбору китайских двигателей, - цена. По мнению эксперта, новые агрегаты из Китая устанавливаются на место старых без проблем, и при этом стоят в два раза дешевле, чем ремонт старого двигателя.

Максим Затимов отметил, что китайские двигатели поставляются массово из ОАЭ через Белоруссию и продаются практически без гарантии, либо с минимальной гарантией, охватывающей лишь первый запуск.

"Запустился после установки — хорошо. Двигатель ужасного качества, сырье, которое не пригодно. Поршни быстро изнашиваются, иногда даже на первых 20 000 км. Кольца поршней ломаются, вкладыши прогорают, рекомендуется сразу менять клапаны. В общем, качество ужасное", - прокомментировал Максим Затимов.

Вместо риска, связанного с покупкой китайского двигателя, специалист советует водителям быть честными с собой и понимать, что замена двигателя - это серьезная и дорогая операция, требующая использования качественных деталей и обращения к опытному мастеру. По его мнению, попытка сэкономить деньги может привести к дополнительным расходам, которые уже не удастся компенсировать.

Ранее была названа деталь автомобиля, отсутствие замены которой может привести к серьезным проблемам с двигателем. Об этом рассказал Павел Константинов, директор департамента механического ремонта в автомобильной группе "Авилон".