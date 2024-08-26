"Эксперт выявил несколько ключевых моментов при продаже подержанного автомобиля"

При подготовке автомобиля к продаже важно уделить особое внимание чистоте салона и избавиться от запаха табака, который может снизить стоимость авто. Об этом предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью «Москве 24».

«Важно поддерживать порядок и внешний вид автомобиля и документально фиксировать все действия. Эту информацию нужно предоставить будущему покупателю, честно указав, какие детали пришлось обновлять или восстанавливать. Чем больше информации мы имеем об истории автомобиля, тем выше его стоимость» - подчеркнул Ян Хайцеэр.

Эксперт также рекомендует не давать потенциальному покупателю садиться за руль автомобиля во время осмотра, чтобы избежать рисков.

«Чтобы избежать возможных аварий или мошеннических действий, необходимо не допускать пробную поездку. Лучше предложить покупателю отправиться на станцию технического обслуживания для более тщательного осмотра», - пояснил Ян Хайцеэр.

Для определения цены специалист рекомендует изучить объявления о продаже аналогичных автомобилей на специализированных площадках. Он подчеркнул, что важно быть честным с покупателем и с самого начала обозначить все проблемы автомобиля, если они имеются.

В то же время в России продолжается рост продаж подержанных автомобилей. По данным статистики, продажи увеличились на 9,3% в июле по сравнению с июнем и на 6,7% в сравнении с июлем 2023 года.