Эксперт оценил новый Haval F7 и выделил две уникальные технологии.

Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин представил обновленный китайский кроссовер Haval F7. Он отметил, что дизайн автомобиля стал более современным, а теперь полноприводной будет только модель с 2-литровым 192-сильным двигателем. Трансмиссия - 7-ступенчатый «робот».

В трим Elite сохранилась тканевая отделка. Приборная панель оснащена 10,3-дюймовым цифровым дисплеем. Для версии Tech предусмотрен экран на 12,3 дюйма. При этом функционал мультимедийной системы остается одинаковым для всех комплектаций, включая онлайн-сервисы Яндекса, чей список обещают расширить в будущем. Также на Haval F7 появилась возможность копировать изображение Яндекс Карт на цифровую панель приборов, что на сегодняшний день доступно лишь модели «Веста».

В версии Tech Plus есть проекционный экран, на который можно выводить данные навигации. Уникального функционала с тройным отображением на данный момент нет у никакой другой модели, доступной на российском рынке.

Фото: Carsweek.ru

Также в Haval F7 предусмотрено голосовое управление, поддерживающее более ста базовых команд. Интересно, что система способна определять, от кого именно поступила команда: от водителя или пассажира. Так, команда «открой окно» активирует разные стеклоподъемники в зависимости от того, кто ее произнес.

В ходе тест-драйва мультимедийная система отработала без сбоев, но у эксперта остались вопросы по поводу голосового управления - по его мнению, систему нужно доработать.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что общая стоимость владения китайским кроссовером Haval F7x составит 2,6 миллиона рублей за пять лет.