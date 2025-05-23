Эксперт рассказал, на что не стоит тратить деньги при выборе опций для автомобилей.

Автосалон "Авилон Mercedes-Benz" поделился мнением о некоторых опциях в современных автомобилях, которые, по мнению директора по сервису и запасным частям Алексея Балашова, являются абсолютно бесполезными.

Согласно эксперту, одной из самых излишних опций является функция массажа и вентиляции сидений. По его мнению, массаж во время поездки создает лишь легкую вибрацию, не имеющую полноценного расслабляющего эффекта. Также, в жару большинство водителей отдают предпочтение кондиционеру, а не вентиляции сидений.

Еще одной сомнительной опцией, отмеченной специалистом, является интеграция смартфона через специальные приложения. По мнению Балашова, такие системы часто оказываются сложными в использовании и требуют постоянного подключения к мобильному устройству, что делает управление автомобилем менее удобным по сравнению с обычными кнопками.

Автолюбители, совершающие частые дальние поездки, могут обратить внимание на совет Трушковой о необходимости установки дополнительной шумоизоляции в машине. Это позволит сделать поездки более комфортными и уберечь от излишнего шума.

Таким образом, несмотря на привлекательность на первый взгляд, некоторые опции в автомобилях при ближайшем рассмотрении оказываются излишними и неэффективными.

Автор: Алина Олешко