Эксперт озвучил пять кроссоверов, не подходящих для зимы в России

Сегодня эксперт Валерий Антюфьев из компании ГК Альфа-Лизинг поделился мнением о кроссоверах, которые могут оказаться не самым лучшим выбором для российской зимы. По его словам, многие европейские автопроизводители выпускают автомобили, не приспособленные к суровым зимним условиям.

В числе таких кроссоверов, согласно эксперту, оказался Citroen C3 Aircross. Слабый мотор и передний привод делают его непрактичным для зимней эксплуатации за городом.

Peugeot 2008, несмотря на более высокий клиренс и Grip Control, также оказался скорее пригодным для городских дорог, особенно из-за отсутствия полного привода.

Немного больше шансов на успешное вождение зимой дает Cadillac XT4 благодаря полному приводу и фрикционам на задние колеса, однако его клиренс может стать проблемой на снегу.

Lexus UX и Mercedes-Benz GLA, хоть и оборудованы полным приводом, но из-за невысокого дорожного просвета подходят скорее для асфальтовых дорог, чем для зимы.

Рекомендуя выбирать кроссовер для российской зимы, Валерий Антюфьев отметил необходимость обращать внимание на полный привод, надежную трансмиссию и клиренс не менее 200 мм.

В декабре 2024 года «Автоновости дня» опубликовали список самых доступных новых автомобилей в России. Среди них есть внедорожники, которые подойдут для зимнего периода. Если вы планируете приобрести автомобиль, важно учесть рекомендации экспертов.