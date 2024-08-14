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Проблема автопрома в России: эксперт выявил главный фактор влияния на отрасль в 2024 году

По словам исполнительного директора ассоциации Российские автомобильные дилеры, Вячеслава Жигалова, «АвтоВАЗ» вынужден повышать цены из-за увеличения расходов и издержек, что делает автомобили неконкурентоспособными даже на внутреннем рынке по
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
14.08.2024, 13:01·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

По словам исполнительного директора ассоциации Российские автомобильные дилеры, Вячеслава Жигалова, «АвтоВАЗ» вынужден повышать цены из-за увеличения расходов и издержек, что делает автомобили неконкурентоспособными даже на внутреннем рынке по сравнению с китайскими аналогами.

Эксперт высказал мнение о том, что ключевой проблемой отрасли является излишняя финансовая поддержка из государственного бюджета, которая при применении протекционистских мер должна защищать отечественных производителей от иностранной конкуренции.

«Однако не ведется работы по улучшению бизнес-условий, сокращению издержек. Необходимо внимательно анализировать и работать именно с бизнес-издержками. Здесь ключ к успеху. У нас недорогое сырье, энергоресурсы и рабочая сила, однако итоговая цена автомобиля на рынке не может конкурировать даже с китайскими. Издержки присутствуют на каждом этапе производства», — отметил Вячеслав Жигалов.

Касаясь вопросов ценообразования, представитель РОАД подчеркнул, что цена автомобиля формируется на основе множества факторов и издержек, которые несет на себе предприятие. Среди них – утилизационный сбор.

«Наши фабрики получают компенсацию из бюджета, но в итоге эти средства возвращаются с существенной задержкой. Учитывая стоимость капитала за это время, это дополнительные расходы, которые учитываются в общей себестоимости», — пояснил Вячеслав Жигалов.

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