Проблема автопрома в России: эксперт выявил главный фактор влияния на отрасль в 2024 году

По словам исполнительного директора ассоциации Российские автомобильные дилеры, Вячеслава Жигалова, «АвтоВАЗ» вынужден повышать цены из-за увеличения расходов и издержек, что делает автомобили неконкурентоспособными даже на внутреннем рынке по сравнению с китайскими аналогами.

Эксперт высказал мнение о том, что ключевой проблемой отрасли является излишняя финансовая поддержка из государственного бюджета, которая при применении протекционистских мер должна защищать отечественных производителей от иностранной конкуренции.

«Однако не ведется работы по улучшению бизнес-условий, сокращению издержек. Необходимо внимательно анализировать и работать именно с бизнес-издержками. Здесь ключ к успеху. У нас недорогое сырье, энергоресурсы и рабочая сила, однако итоговая цена автомобиля на рынке не может конкурировать даже с китайскими. Издержки присутствуют на каждом этапе производства», — отметил Вячеслав Жигалов.

Касаясь вопросов ценообразования, представитель РОАД подчеркнул, что цена автомобиля формируется на основе множества факторов и издержек, которые несет на себе предприятие. Среди них – утилизационный сбор.